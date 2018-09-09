CNN: "صلاح" مصدر فرح للمصريين

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بإحرازه هدفين، في اللقاء الذي أقيم أمس بين المنتخب الوطني ونظيره النيجر في التصفيات المؤهلة كأس أمم أفريقيا 2019.

قالت "سى إن أن"، إن محمد صلاح صالح جماهير بلاده عند الدقيقة 29 حين سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده، قبل أن يضيف محسن الهدف الرابع عند الدقيقة 73، ويسجل صلاح الخامس عند الدقيقة 86 ويضيف محمد النني الهدف السادس في الوقت بدل الضائع

وبهذا الفوز، حقق الفراعنة أول ثلاث نقاط لهم في مباراة رسمية تحت قيادة المدرب المكسيكي الجديد خافيير أجيري وتصدروا مجموعتهم التي تضم سوازيلاند وتونس.

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