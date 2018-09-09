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عرفات: مصر تحتل المركز الـ75 من بين 118 دولة بجودة الطرق

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عرفات
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وكالات- حنان حمدتو

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وزارة النقل

الطرق

هشام عرفات

وزارة االاسكان

البنية لتحتية

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر استطاعت تحقيق أرقامًا عالمية، حيث قفزت من المركز الـ118 عالميًا فى جودة الطرق عام 2014 إلى المركز 75 عالميًا هذا العام، كما قفزت من المركز الــ121 عالميًا لـ 63 فى جودة امتيازات الكهرباء، وقفزت من المركز 125 لـ 71 فى البنية التحتية.

وأضاف عرفات خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان فى إتمام العديد من مشروعات الطرق والكبارى.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 32 مليار جنيه فى مجال الطرق والكبارى، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تطوير 2000 كم، من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 6 مليارات جنيه.

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