09 سبتمبر 2018 - 11:02 ص

تمكن ضباط مباحث قسم قليوب التابع لمديرية أمن القليوبية من ضبط ربة منزل هاربة من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد السعيد، رئيس مباحث قسم قليوب يفيد بتمكنه من ضبط المدعوة "جيهاد م ش" سن 25 ربة منزل ومقيمة قليوب البلد – دائرة القسم، الهاربة من المراقبة على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2015م جنايات قسم الشيخ زايد – سرقة بالإكراه، الحكم 3 سنوات مراقبة تبدأ من 1/1/2018م وتنتهي في 1/1/2021م، والمحرر عن هروبه المحضر رقم 6449 لسنة 2018م جنح قسم قليوب.

تحرر عن ضبطها المحضر رقم 36 أحوال القسم بتاريخ اليوم.