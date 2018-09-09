الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

09 سبتمبر 2018 - 11:06 ص

"ليس لدي تعليق، لهم أن يختاروا ما يشاءون، والأمر لا يضيف لي جديدًا وإن كان يسعدني".. بهذه العبارة رد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على المعترضين على اختياره رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثالثة والثلاثين.

وأضاف الفقي : أعتقد أن أعضاء الأمانة العامة أرادوا أن يختاروا شخصا معروفا إعلاميا يكون رمزا للمؤتمر ويساعد في ترويجه إعلاميًا.

جاء هذا عقب حالة من الهجوم ، بعد ما شهد إعلان اسم الدكتور مصطفى الفقي رئيسًا للمؤتمر، ، لأسباب كثيرة بعضها أنه ليس من جماعة الأدباء والمبدعين كذلك يرتبط اسمه بالنظام السياسي السابق.

وأضاف الفقي : يقولون عني أني لست روائيًا بالرغم أنني حصلت على جائزة الدولة العليا وجوائز عديدة في الأدب، فأنا مفكر وأديب وكتاباتي كلها ممزوجة بحس أدبي برأي النقاد، وبالإضافة إلى ذلك أنا مدير مكتبة الإسكندرية أكبر مؤسسة ثقافية عربية ، بحسب "بوابة الأهرام".

وتابع قائلا : "لا أعلم من الذي اختارني، وأشكر رئيس قصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي اتصلت بي أمس لتهنئتي.

كان الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد اعتمد قرار الأمانة العامة للمؤتمر العام لأدباء مصر، بانتخاب رئيس المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين المزمع إقامتها في شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث أسفرت نتائج تصويت الأمانة العامة للمؤتمر، عن فوز الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، برئاسة المؤتمر.