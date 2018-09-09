  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
ريال مدريد

كارثة بـ500 مليون يورو تهدد الريال.. هذه هي الأسباب

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

المرسى

خبير يكشف تفاصيل صادمة عن الخريطة الإعلامية الجديدة

السيسي فى الافتتاح المشروعات

السيسى: "هتقولي أجيب فلوس منين.. هقولك وأنا بجيبها منين؟

مسئول بارز بـ«القاعدة» يكشف علاقة الحركة بالمخابرات الألمانية

300 وثيقة سرية تكشف علاقة إيران بالقاعدة

الرئيس السيسي

سر غضب "السيسى" من رئيس الوزراء

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا مُهددة بالطرد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسى: "مش هينفع نعيش كده"

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

الحياة السياسية

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا
الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

#

أول تصريح من قائد أوروجواى عن "صلاح" والفراعنة

#

رسميًا.. "صلاح" ينضم إلى المنتخب فى 9 يونيو

#

المنتخب ليس رهين الناديين

هجوم

مصطفى الفقى

أدباء مصر

أحمد عواض

ليس أديبا

"ليس لدي تعليق، لهم أن يختاروا ما يشاءون، والأمر لا يضيف لي جديدًا وإن كان يسعدني".. بهذه العبارة رد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على المعترضين على اختياره رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر في دورته الثالثة والثلاثين.

وأضاف الفقي : أعتقد أن أعضاء الأمانة العامة أرادوا أن يختاروا شخصا معروفا إعلاميا يكون رمزا للمؤتمر ويساعد في ترويجه إعلاميًا.

جاء هذا عقب حالة من الهجوم ، بعد ما شهد إعلان اسم الدكتور مصطفى الفقي رئيسًا للمؤتمر، ، لأسباب كثيرة بعضها أنه ليس من جماعة الأدباء والمبدعين كذلك يرتبط اسمه بالنظام السياسي السابق.

وأضاف الفقي :  يقولون عني أني لست روائيًا بالرغم أنني حصلت على جائزة الدولة العليا وجوائز عديدة في الأدب، فأنا مفكر وأديب وكتاباتي كلها ممزوجة بحس أدبي برأي النقاد، وبالإضافة إلى ذلك أنا مدير مكتبة الإسكندرية أكبر مؤسسة ثقافية عربية ، بحسب "بوابة الأهرام".

وتابع قائلا :  "لا أعلم من الذي اختارني، وأشكر رئيس قصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي اتصلت بي أمس لتهنئتي.

كان الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد اعتمد قرار الأمانة العامة للمؤتمر العام لأدباء مصر، بانتخاب رئيس المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين المزمع إقامتها في شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث أسفرت نتائج تصويت الأمانة العامة للمؤتمر، عن فوز الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، برئاسة المؤتمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نعاس النهار يدل على أعراض مرض خطير
» فنادق عالمية تواجه التحرش بحيلة جديدة
» علامات بسيطة لكشف الكذابين
» شاهد.. سقوط محرج لـ"مورينيو" والجمهور: "شبه فينجر"
» أئمة مساجد ينفقون تبرعات مالية لترميم تمثال لينين
» "الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)
» وفاة فنان شهير عن عمر 91 عامًا
» شاهد .. طائرات غزاوية تحرق أبراج الاحتلال
» بالفيديو.. مذيعة تنقل خبر وفاة ابنتها على الهواء مباشرة
» السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها
» حالة الطقس اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية