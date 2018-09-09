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اليوم.. إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث قسم مطاى

قبلي وبحري

محكمة
ارشيفية

جمال زكى

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تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة إعادة محاكمة 42 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي.

 وقال خلد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة دفاع باقى المتهمين والذين تغيبوا فى الجلسة الماضية  فى القضية  التى تعود  إلى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى أغسطس الماضى بإحالة أوراق 9 متهمين لمفتى الجمهورية والمؤبد  لـ120   آخرين والسجن 10 سنوات لحدثين وبراءة الباقين وتم  القبض على بعض المتهمين والباقون مفرج عنه ومخلى سبيله من  المدانين اليوم بعد أن قبلت  محكمة لنقض الطعن على الأحكام السابقة بحق المتهمين وفق محامى المتهمين ذاته.

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