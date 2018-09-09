السيسى: "مش هينفع نعيش كده"

09 سبتمبر 2018 - 11:14 ص

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التعدي على الأراضي الزراعية المحيطة بمشروعات الطرق.

وقال "السيسي"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من مشروعات الطرق، اليوم الأحد: "لابد من النظر إلى لحجم التعديات على الأرض الزراعية، ودراسة الأمر لتقنينه، والتصدي للنمو العشوائي"، معقبًا: "مش هينفع نعيش كده".

ووجه بتعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضي الزراعية منهم تعويض مناسب، مضيفًا: "الأراضي الموجودة حول الطرق بعد 5 أو 10 سنوات ستكون عبارة عن نمو عشوائي".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة من رئيس الوزراء، ووزراء النقل، والإنتاج الحربي، والبترول، والكهرباء، والدفاع افتتاح مشروع الدائري الإقليمي.