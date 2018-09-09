السيسى: "مش هينفع نعيش كده"

إيمان هاني
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التعدي على الأراضي الزراعية المحيطة بمشروعات الطرق.
وقال "السيسي"، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من مشروعات الطرق، اليوم الأحد: "لابد من النظر إلى لحجم التعديات على الأرض الزراعية، ودراسة الأمر لتقنينه، والتصدي للنمو العشوائي"، معقبًا: "مش هينفع نعيش كده".
ووجه بتعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضي الزراعية منهم تعويض مناسب، مضيفًا: "الأراضي الموجودة حول الطرق بعد 5 أو 10 سنوات ستكون عبارة عن نمو عشوائي".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة من رئيس الوزراء، ووزراء النقل، والإنتاج الحربي، والبترول، والكهرباء، والدفاع افتتاح مشروع الدائري الإقليمي.
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