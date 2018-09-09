رئيسة وزراء بريطانيا مُهددة بالطرد

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كشف نائب حزب المحافظين السابق، ستيوارت جاكسون، عن أن تيريزا ماي ستطرد من منصبها كرئيس للوزراء خلال شهرين إذا لم تسقط خطة "تشيكرز" الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبدوره، قال ستيوارت جاكسون، الذي نصح وزير خارجية بريكست السابق ديفيد ديفيز، إن نواب حزب المحافظين كانوا يديرون السيدة ماي لخريطة طريقها لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد تم الاتفاق على خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي، للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في شهر يوليو الماضي في المقر الريفي "تشيكرز" .

وحذر "جاكسون" من أنها ستواجه تحدياً قيادياً خطيرًا بحلول (نوفمبر) المقبل، إلا إذا تخلت عن اقتراح "لعبة الداما" الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة، وغضب الأوروبيون من خطط السيدة ماي لأنها ستجبر بريطانيا على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع.

وأشار "جاكسون" إلى أن رئيسة الوزراء يحتاج إلى طريقة للتسلق للإبقاء في منصبه، واعترف بأن خطة "تشيكرز" لن تنجح.

وتابع: "إن الخطة لا تحظى بشعبية كبيرة - الاتحاد الأوروبي يكره ذلك والحزب المحافظ يكره ذلك - لذا فهي بحاجة إلى الحكمة والبدء في النظر في خيارات أخرى".

وأضاف "إذا تمكنت من المضي قدمًا في هذا الأمر فستكلفها في سبيل ذلك منصب رئيس الوزراء".

ونوه "جاكسون" بأن "رئيسة وزراء بريطانيا سيكون لها مؤتمر حزين مروع في وقت لاحق من هذا الشهر ما لم تدرك أن الناس لا يريدون هذه الخطة".

كما اتهم جاكسون، الذي كان عضوًا في حزب المحافظين عن حزب بيتربورب في الفترة بين عامي 2005 و2017، تيريزا ماي بـ "الافتقار للشجاعة والخيال".

وفي هجوم صريح، قال: "إن رئيسة الوزراء لم تستمع بما يكفي لنوابها والحزب الأغلب"، و"بدلاً من ذلك، فهي تتبع النصيحة من مجموعة صغيرة من موظفي الخدمة المدنية مثل أولي روبينز، مستشارها في أوروبا".

وجاءت تصريحات السيد جاكسون في وقت دافع فيه المستشار فيليب هاموند، وهو أحد أبرز الشخصيات البارزة، عن اقتراح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية، قال هاموند: "أعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يدير Brexit بسلاسة في مارس المقبل".

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