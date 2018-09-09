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بلاغ بمنع "المرزوقى" من دخول الأراضي المصرية

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عمرو محمد-متابعات

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توجه المحامي طارق محمود، ببلاغ عاجل للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد منصف المرزوقى رئيس تونس السابق.

وطالب "محمود" فى بلاغه الذى وصفه بأنه بالغ الخطورة، بضرورة بإصدار قرار بمنع منصف المرزوقى الرئيس السابق لتونس من دخول الأراضى المصرية، واستند محمود فى بلاغه بان السياسة العدائية التى ينتهجها منصف المرزوقى ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واتصالاته وعلاقاته القوية بقيادات التنظيم الدولي للإخوان وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان.

وأكد "محمود" فى بلاغه، أنه قد وردته معلومات مؤكدة بأن المرزوقى قد اتفق مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسط الأمن والاستقرار فى البلاد خلال فترة وجوده داخل الأراضي المصرية للقاء بعض الشخصيات العامة على حد زعمه، مضيفًا أن وجود هذا الشخص داخل الأراضي المصرية يعد خطرًا بالمصالح العليا للبلاد ومهددا للأمن القومي المصري ومثيرًا للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية.

 

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