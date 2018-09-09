» شاهد .. طائرات غزاوية تحرق أبراج الاحتلال

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طائرة شراعية

إطار محترق

أبراج الاحتلال

شباب غزة

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إبداعات جديدة لشباب غزة في مقاومة الاحتلال باستخدام "الإطار الطائر الموجه".

ويظهر مقطع الفيديو إسقاط إطار "عجل" محترق بواسطة طائرة شراعية بدائية  على برج إرسال مرتفع للاحتلال له استخدامات عسكرية موجهة ضد سكان قطاع غزة.

يذكر أن محاولات إسرائيل في مواجهة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها فلسطينيون من غزة باءت جميعها بالفشل.

في المقابل يقوم الجيش الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة بالتحكم عن بعد والتي تحمل كاميرات وأدوات حادة لاعتراض الطائرات الورقية التي تطلق من غزة، لكن هذه التكنولوجيا المتطورة لم تتمكن من اعتراض الطائرات الورقية البدائية إلا بنسبة منخفضة جدا.
الفيديو:

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