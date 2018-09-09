السكك الحديدية تكشف عن خبر صادم للمواطنين

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أعلن المهندس سعيد الصباغ نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة قد قامت بتشكيل لجنة من أجل حصر الخردة الموجودة في الهيئة، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل إعادة بيعها من جديد وذلك لأجل زيادة موارد هيئة السكك الحديدية في الشهور المقبلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"  عبر قناة "سى بي سي" أن الهيئة عليها مديونيات كبيرة، موضحًا أن رفع أسعار التذاكر سيحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وسيكون ذلك عن قريب.

يذكر أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أن الهيئة ستقوم بتحريك الأسعار بعد الانتهاء من التطوير الذي تقوم به الهيئة في الفترة الحالية، معقبًا: "الأسعار هترتفع، بس هتكون في متناول الراكب العادي".

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