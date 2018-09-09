» وفاة فنان شهير عن عمر 91 عامًا

09 سبتمبر 2018 - 11:24 ص

أعلنت أسرة الفنان الأمريكي بيل ديلي رسميًا وفاته عن عمر ناهز الـ91 عاما في مكسيكو حيث تقيم الأسرة.

واشتهر ديلي بأداء دورين كوميديين مساعدين في مسلسلين تليفزيونيين خلال الستينيات والسبعينيات.

ولعب ديلي دور رائد فضاء في مسلسل "حلمت بجيني" "آي دريم أوف جيني" ودور جار غريب الأطوار في "عرض بوب نيوهارت" "بوب نيوهارت شو".

وذكر بيان أصدره ممثله باترسون لندكويست يوم الجمعة أن ديلي، الذي اشتهر بسرعة البديهة والمظهر المتألق والحس الساخر اللاذع، انتقل في الآونة الأخيرة إلى سانتا في نيو مكسيكو لقضاء المزيد من الوقت مع أسرته وقال باتريك ابن ديلي لصحيفة هوليوود ريبورتر إن الممثل توفي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

ولعب ديلي دور روجر هيلي الصديق المقرب لهاجمان.

وبعد عامين من توقف عرض مسلسل "حلمت بجيني" شارك ديلي بدور مساعد في "بوب نيوهارت شو" الذي امتد عرضه ستة مواسم بين عامي 1972 و1978 على شبكة "سي.بي.إس".

وقال لندكويست على موقع فيسبوك إن رغبة ديلي الأخيرة كانت إقامة حفل وليس مراسم تأبين أو جنازة.

وكتب ”كانت فلسفة بيل في الحياة أن السعادة قرار يتخذه المرء. عاش على هذا النحو. استمتع بيل تماما بكل لحظة من حياته“.