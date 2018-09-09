  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
ريال مدريد

كارثة بـ500 مليون يورو تهدد الريال.. هذه هي الأسباب

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

المرسى

خبير يكشف تفاصيل صادمة عن الخريطة الإعلامية الجديدة

السيسي فى الافتتاح المشروعات

السيسى: "هتقولي أجيب فلوس منين.. هقولك وأنا بجيبها منين؟

مسئول بارز بـ«القاعدة» يكشف علاقة الحركة بالمخابرات الألمانية

300 وثيقة سرية تكشف علاقة إيران بالقاعدة

الرئيس السيسي

سر غضب "السيسى" من رئيس الوزراء

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا مُهددة بالطرد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسى: "مش هينفع نعيش كده"

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

الفقي : رئاستي لـ" أدباء مصر" لا يضيف إليّ جديدا

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

وفاة فنان شهير عن عمر 91 عامًا

الصفحة الأخيرة

بيل ديلي
بيل ديلي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وفاة المفكر الاقتصادي سمير أمين

#

بالصور.. وفاة نجم المغرب السابق بحادث سير

#

وفاة الإعلامي أحمد سعيد عن عمر ناهز 93عاما

#

تعرف على عمر أكبر معمرة بعد وفاتها

وفاة

مسلسل

فنان

مكسيكو

بيل ديلي

أعلنت أسرة الفنان الأمريكي بيل ديلي رسميًا وفاته عن عمر ناهز الـ91 عاما في مكسيكو حيث تقيم الأسرة.

واشتهر ديلي بأداء دورين كوميديين مساعدين في مسلسلين تليفزيونيين خلال الستينيات والسبعينيات.

ولعب ديلي دور رائد فضاء في مسلسل "حلمت بجيني" "آي دريم أوف جيني" ودور جار غريب الأطوار في "عرض بوب نيوهارت" "بوب نيوهارت شو".

وذكر بيان أصدره ممثله باترسون لندكويست يوم الجمعة أن ديلي، الذي اشتهر بسرعة البديهة والمظهر المتألق والحس الساخر اللاذع، انتقل في الآونة الأخيرة إلى سانتا في نيو مكسيكو لقضاء المزيد من الوقت مع أسرته وقال باتريك ابن ديلي لصحيفة هوليوود ريبورتر إن الممثل توفي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

ولعب ديلي دور روجر هيلي الصديق المقرب لهاجمان.

وبعد عامين من توقف عرض مسلسل "حلمت بجيني" شارك ديلي بدور مساعد في "بوب نيوهارت شو" الذي امتد عرضه ستة مواسم بين عامي 1972 و1978 على شبكة "سي.بي.إس".

وقال لندكويست على موقع فيسبوك إن رغبة ديلي الأخيرة كانت إقامة حفل وليس مراسم تأبين أو جنازة.

وكتب ”كانت فلسفة بيل في الحياة أن السعادة قرار يتخذه المرء. عاش على هذا النحو. استمتع بيل تماما بكل لحظة من حياته“.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نعاس النهار يدل على أعراض مرض خطير
» فنادق عالمية تواجه التحرش بحيلة جديدة
» علامات بسيطة لكشف الكذابين
» شاهد.. سقوط محرج لـ"مورينيو" والجمهور: "شبه فينجر"
» أئمة مساجد ينفقون تبرعات مالية لترميم تمثال لينين
» "الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)
» وفاة فنان شهير عن عمر 91 عامًا
» شاهد .. طائرات غزاوية تحرق أبراج الاحتلال
» بالفيديو.. مذيعة تنقل خبر وفاة ابنتها على الهواء مباشرة
» السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها
» حالة الطقس اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية