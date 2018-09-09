القبض على 3 متهمين بحوزتهم 17 لفافة من مخدر الأستروكس

09 سبتمبر 2018 - 11:25 ص

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الأستروكس بقصد الاتجار وتم تحرير محاضر بالواقعة

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط كل من طه و ر، عامل بحوزته 10 لفافات من مخدر الأستروكس وهتف محمول وسلاح أبيض وكريم م سـ عامل بحوزته 3 لفافات من ذات المخدر ومحمد ف ق، بحوزته 4 لفافات من المخدر ذاته وهاتف محمول وسلاح بض وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وأقروا بحيازتهم لتك الكميات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.