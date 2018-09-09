سر غضب "السيسى" من رئيس الوزراء

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، غاضبًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،  لعدم رضاه عن فتحة كوبري سيدي كرير ضمن مشروع الطرق، الذى يفتتحه الرئيس. 

ووجهة "السيسي" حديثه لرئيس الوزراء، قائلًا: «بص على النيو جيرسي، شايف الحتة اللى في اليمين، هي ليه كدا».

ورد «مدبولي» قائلًا: «دا منزل كوبري سيدي كرير، والطريق يتحول إلى حارات»، وتساءل الرئيس أيضا غاضبًا: «هو دا الشكل الطبيعي يا دكتور مصطفى، هو دا الطبيعي».

وهنا رد وزير النقل، قائلا: «هتتوسع يا فندم، وتنزل على الطريق الرئيسي».

وانطلق قبل قليل، حفل افتتاح المرحلة الأخيرة للطريق الدائري الإقليمي بآيات قرآنية، وبذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من قيادات وزارة النقل.

 

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