السعودية تعلن عن هزة أرضية بقوة 4 ريختر

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وكالات - حنان حمدتو

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أعلنت هيئة المساحة الجيلوجية السعودية، اليوم، تسجيل محطات الرصد الزلزالي لهزة أرضية في منطقة ظهران الجنوب، بقوة 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن الهزة الأرضية سجلت على الساعة السابعة وتسع وعشرين دقيقة من صباح الأحد، جنوبي مدينة ظهران الجنوب على مسافة سبعين كيلومترا.

وشعر سكان بعض المدن القريبة من ظهران الجنوب بالهزة الأرضية، لكنها لم تؤد إلى وقوع أي خسائر، بحسب المصدر.

وعزت الهيئة السعودية الهزة الأرضية التي سجلت إلى الصدوع الأرضية المنتشرة في المنطقة.


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