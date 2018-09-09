» شاهد.. سقوط محرج لـ"مورينيو" والجمهور: "شبه فينجر"

09 سبتمبر 2018 - 11:48 ص

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو علي خلفية تعرضه لموقف محرج خلال لقاء إنجلترا وإسبانيا ضمن منافسات دوري أمم أبطال أوروبا.

وانتشرت صور مورينيو الذي تعرض لسقوط محرج أثناء توجهه إلى المدرجات في استاد "ويمبلي" لمتابعة المباراة، ولم يخف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخريتهم من هذا الموقف، مسقطين إياه على ما اعتبروه فشل "سبيشل ون" "المتميز" مع فريق الشياطين الحمر حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا صن" شبه أحد المدونين مورينيو بالمدرب السابق لأرسنال الإنجليزي أرسين فينجر، قائلا: "كل يوم يزداد شبها بفينجر".

وسقط مورينيو على الأرض بعد أن تعثر بحاجز، وقام أحد أفراد الأمن بمساعدته على النهوض سريعا، دون أن يتعرض لأي إصابة.

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