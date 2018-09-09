ترامب يطالب شركة أبل بمغادرة الصين

09 سبتمبر 2018 - 11:53 ص

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، شركة أبل بتصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إذا رغبت في تجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.

وكانت أبل قلد أبلغت مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب، الجمعة الماضي، بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجات أبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.

ونقلت "رويترز" عن ترامب قوله على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الإدارة تخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار.

وغرد ترامب على "تويتر" قائلا: إن "أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن".