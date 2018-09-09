7 أسباب وراء سقوط الأسنان فى المنام

09 سبتمبر 2018 - 11:55 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت اثنين من أسناني العليا سقطت بيدي ثم أعدتها إلى مكانها دون تثبيت، وبعد ذلك سقطت باقي أسناني العليا وأعدتها أيضاً إلى مكانها دون تثبيت. السن 34 عاماً متزوجة ومعى طفلان. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأسنان هم أهل البيت والأقارب والعليا هم الرجال من أهل البيت، واصطكاك الأسنان دليل على كثرة الجدال بين أهل البيت، وخلع الأسنان قد يدل على قطع صلة الرحم، ورجوعهما بلا تثبيت قد يدل على الخلل الشديد والمشاكل مع صلة الأرحام وخاصة من الرجال.

وقد يدل وقوع باقى أسنانك على زيادة المشاكل مع الأقارب من الرجال. وسقوط الأسنان العليا فقط فى الفم قد يدل على زيادة المال لك، وربما دل على إنفاق مال فيما لا فائدة له أو فيما تكرهى.

وسقوط الأسنان جميعها فى اليد هى استفادة من الأقارب، وقد يدل سقوط الأسنان بهذه الكيفية أنك تسعين لتحقيق أمر ولكنك تواجهين بعض العوائق التي تحول بينك وبين تحقيقه.

وإن كان سقوط الأسنان بدون ألم فقد يدل على عدم إكتمال أمر لك أو بطلانه. وسقوط الأسنان جميعها بدون دم يدل على طول العمر وزيادة عدد الأبناء وزيادة النسل والأقارب.

وربما دل سقوط جميع الأسنان للمريض على سرعة نجاته من المرض. وتدل أيضًا على خوفك من المستقبل وخوفك على فقدان ما تملكى.

وكثيرًا ما تكون مثل هذه الرؤى نتيجة توتر وقلق فى الحقيقة فيظهر ذلك في صورة رؤى تسقط فيها الأسنان حتى تستيقظي وتظني أن هذا مكروه يصيب من تحبي. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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