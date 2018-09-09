تأجيل محاكمة متهم بخطف طفل لطلب فدية

09 سبتمبر 2018 - 11:57 ص

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بخطف طفل بعين شمس، لجلسة 14 أكتوبر المقبل لتقديم تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الإذاعة والتليفزيون، لبحث اعتراضات دفاع المتهمان.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ومحمد طه عرابي مدير النيابة قيام المتهمان مصطفي محمد ومحمود سيد وآخر بخطف بطريق التحايل الطفل المجني عليه باسم محمد شعبان، والذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين وآخر مجهول بتهديد المجني عليه محمد عاطف شعبان شفاهة بارتكاب جريمة ضد النفس بقتل الطفل باسم محمد وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية نظير إعادة الطفل.