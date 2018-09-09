السيسى: "هتقولي أجيب فلوس منين.. هقولك وأنا بجيبها منين؟

09 سبتمبر 2018 - 12:03 م

حث الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين، وذلك خلال حضورهم فعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى، على ضرورة توفير الأموال من أجل استكمال المشروعات التنموية .

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته: "قولنا هنعمل مسابقة لجامعات والمدارس قبل العام الدراسي الجديد وهنعرضه عليكم كلكم، والمحافظين محتاجين من حضراتكم كتير.. هتقولي أجيب فلوس منين ماعرفش.. وأنا بجيب فلوس منين؟".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.