خبير يكشف تفاصيل صادمة عن الخريطة الإعلامية الجديدة

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أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة،  أن هناك تطورات غريبة تحدث لمنظومة الإعلام المصرى  دون أى مبرر معلن أو واضح  لأهداف مستقبلية تسعي إلي تحقيقها، مشيرا إلى أن التغيرات المفاجئة  على وسائل الإعلام تستدعى توقفا وتحليلا لأبعادها وكشفا لما قد تحمله من أجندات ومصالح.

ولفت المرسى إلى أن أى تغيرات تطرأ  على الإعلام، يجب ألا  تؤثر على ما يتطلبه  إعلام الدولة  "ماسبيرو"  من اهتمام أكبر بدعم وتطوير حتى يصبح رمانة الميزان في منظومة الإعلام المصري .

واستعرض المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"،  بعضا  من تلك التغيرات  المفاجئة، والتى وصفها بغير المبررة، مؤكدًا أنها وقعت بوسائل الإعلام الخاص بشكل كبير، وكان أولها  إغلاق مفاجئ ودون إعلان لقناة إخبارية مهمة حصلت علي المركز الأول بين القنوات الإخبارية المصرية منذ شهور قليلة هي onlive .

وأضاف الخبير الإعلامى أن أيضًا الإغلاق المفاجئ وغير المبرر لقنوات العاصمة وأنباء متداولة عن بيعها أو دمجها مع آخرين، من  ضمن المفاجآت  التى حدثت للحالة الإعلامية مؤخرا، بجانب  إغلاق مفاجئ لقناة dmc الرياضية دون إعلان أو مبرر منطقي ، فضلا عن  توقف مفاجئ لعدد من الإعلاميين عن تقديم برامجهم ورحيل بعضهم لقنوات أخري عربية وعودة بعض الإعلاميين ممن توقفت برامجهم في أوقات سابقة إلي الظهور مرة أخرى.

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