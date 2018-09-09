» فنادق عالمية تواجه التحرش بحيلة جديدة

09 سبتمبر 2018 - 12:30 م

قررت فنادق أمريكية كبرى مكافحة التحرش بحيل جديدة من خلال تزويد عامليها بجهاز صغير يحتوي على "زر الذعر" لمكافحة التحرش الجنسي والجريمة بعدما قاوم قطاع الفنادق هذه الفكرة لأعوام.

وقالت كاثرين لوجار، الرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق، "ماريوت إنترناشونال" و"هيلتون" للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن: "حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميًا أمر شديد الأهمية للقطاع".

وأضافت أن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح، وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين، ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة .

وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فنادق ماريوت وهيلتون بتوزيع الأجهزة على الموظفين في جميع الفنادق التابعة لهم في الولايات المتحدة بحلول عام 2020.

وقالت مجموعة فنادق "هيات" إن هذه الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها في أميركا الشمالية والجنوبية وإنها تخطط لتوزيعها في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها.