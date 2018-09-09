«أزارو» يشارك فى تدريبات الأهلى

09 سبتمبر 2018 - 12:30 م

شارك اللاعب وليد أزارو، في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي صباح اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب مختار التتش؛ استعدادًا لمواجهة حورويا الغيني التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم اللاعب فى مران اليوم ليؤكد جاهزيته، بعدما شارك في مران البدني أمس وبعدما استكمل تدريباته في «الجيم».

وعاد أزارو من المغرب يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على إذن بالسفر إلى بلاده؛ للاطمئنان على عائلته.