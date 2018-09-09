"النقض" تؤجل طعون الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام

09 سبتمبر 2018 - 12:34 م

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال اليوم الأحد رابع جلسات نظر طعن 53 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد لجلسة 25 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت وأسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي واحمد عبد الفتاح.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية «اغتيال النائب العام» على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.