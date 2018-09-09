سلاح بيونج يانج "الأخطر".. للخلف در

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امتنعت كوريا الشمالية عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، الأحد، وذلك في إجراء نادر في مثل هذه المناسبات.

يأتي ذالك بعد فرض المجتمع الدولي مؤخرًا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تطويرها برامج للصواريخ العابرة للقارات، وكان ذلك سبب توتر في العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج على وجه التحديد .

واكتفت كوريا الشمالية في العرض العسكري الذي تم تنظيمه، باستعراض جنود وقطع مدفعية ودبابات مرت في العرض أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وسط بيونج يانج.

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