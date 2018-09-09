كارثة بـ500 مليون يورو تهدد الريال.. تعرف عليها

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متابعات- محمد الخرو

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دخل نادي ريال مدريد الإسباني في نفق مظلم وصفها البعض بالكارثة بسبب فشل فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الحصول على صفقة رعاية لاستاد سانتياجو بيرنابيو.

ويحتاج النادي إلى مبلغ يتراوح بين 400 و500 مليون يورو لأعمال الصيانة والتجديد، ولم يتمكن بيريز حتى الآن من الحصول على الصفقة المطلوبة مثلما فعلت أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وبهذا الوضع يدخل النادي الملكي تحت وطأة دين ضخم وتقدر قيمته 574 مليون يورو وليس 400 مليون يورو، كما ذكر بيريز من قبل، وذلك في حالة موافقة مجلس إدارة النادي على استدانة المبلغ، من أجل تجديد الملعب ووضع سقف له.

وسيعقد بيريز اجتماعًا مع المساهمين في النادي للاستفتاء في الحصول على قرض ورهن النادي يوم 23 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأصدر ريال مدريد بيانا، مساء الخميس، جاء فيه أن الإدارة تسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، من أجل عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للنادي.

وتشير لوائح ريال مدريد إلى أن طلب الاستدانة لابد وأن يوافق عليه أكثر من ثلثي الأعضاء حاملي الأسهم، حاضري الاجتماع الاستثنائي، نظرا لكم المخاطر التي ستعرقل مستقبل النادي.

يذكر أن النادي الملكي فشل في عقد أي صفقة كبيرة منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، واكتفى بصفقات للاعبين مغمورين عد انتقال كورتوا من تشلسي.


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