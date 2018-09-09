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أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها
أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

عبد القادر وحيد

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أردوغان

دولة

أرطغرل

قوية

نشر رسالة

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر رسالة  في الذكرى 737 للغازي أرطغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

وقال أردوغان في رسالته  : "نعتز بكافة أبطالنا وخاصة أرطغرل بن سليمان شاه.. نسير على طريق هذا البطل ولن نتخلى يوما عن خيارنا هذا.

 وكما ترك هو لنا دولة عظيمة نعمل اليوم بكل قوتنا لنترك للأجيال القادمة دولة قوية بكل النواحي.. رحم الله أرطغرل".

يذكر أن الجمهور العربي والإسلامي ينتظر الموسم الخامس من المسلسل التركي الشهير " قيامة أرطغرل" ، والذي حظي بمتابعة  واسعة في الشارع العربي والإسلامي.

وتتردد أنباء أن الفنان التركي الشهير، بوراك أوزجفيت، يستعد لتجسيد دور مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت لستة قرون، في المسلسل الجديد "قيامة عثمان"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة "قيامة أرطغرل".

وخلال الفترة السابقة شكلت معرفة الفنان الذي سيجسد الدور الجديد لغزا كبيرا، وخاصة أنه تم الكشف مسبقا أن الفنان "إنغين ألتان " الذي جسد دور "أرطغرل"، لن يجسد دور "عثمان غازي" في المسلسل الجديد، وسيترك الدور لفنان آخر.

ووفق ما نقلت صحيفة ملليت التركية، فإن أوزجفيت الشهير في العالم العربي، سيجسد دور ابن ارطغرل وهو عثمان غازي، حيث سبق له أن مثل في أدوار تاريخية، وخاصة مسلسل "حريم السلطان".


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