5 أخطاء من شأنها تبديد مصاريفك الشخصية

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وضع موقع "مانى" الإلكترونى للنصائح المجتمعية، عددا من النصائح  التي من شأنها تفادي الكثير من المصاريف الزائدة  لمن ينفقون بدون تدبير، ومن أولى هذه  النصائح التي يقدمها المختصون أن يكف الإنسان عن شراء آخر صيحات السوق الاستهلاكية مثل الهواتف والسيارات على اعتبار أن الشركات لا تتوقف عن طرح الجديد حتى تراكم الأرباح، عاما تلو الآخر، بينما يغرق الزبائن في تكاليف لا داعي لها.

ويوضح الموقع أن السيارة تفقد أكثر من 10% من قيمتها بمجرد قيادتها لأمتار كما أن المرء لا يحتاج بالضرورة إلى هاتف ذكي جديد ما دام جهازه يعمل بصورة جيدة ، ولذلك لا بأس في مقاومة إغراء الاستهلاك وعدم الانصياع للإعلانات، وإذا كان الإنسان ممن ينتظرون مواسم التخفيضات حتى تتسوق وتقتني منتجات كثيرة فمن الوارد أن يكون مبذرا، لذلك فإن ما تقتصد في الخصم يبدده في شراء أشياء لا يحتاجها.

وأضاف الموقع أنه إذا كان الفرد ممن يستخدمون البطاقة الائتمانية ويدفع رسومًا سنويًا للبنك مقابل هذه الخدمة فإنك قد ودخلت حتمًا في "صفقة غبية"، لأنك تحمل مالاً زائدًا وتتكبد لأجله المصاريف، لكن بعض هذه البطاقات تقدم مزايا وخدمات للزبائن، وهذا الأمر يسري أيضًا على الحساب البنكي، فإذا كنت تتحمل رسوما مقابل بعض الخدمات المصرفية البسيطة، ابحث عن أفضل مؤسسة مالية لا ترهق كاهلك بالرسوم.

وتابع الموقع أن إيقاع الحياة المتسارع صار يدفع كثيرين إلى الأكل خارج البيت بحكم الانشغال في الدراسة أو العمل، تنصح القائمة بتفادي الأكل خارج البيت قدر الإمكان فالإنسان يضطر إلى دفع أسعار وضرائب وبقشيش حين يأكل في المطاعم أو يقوم بخدمة التوصيل بينما يمكنه أن يقتصد أكثر من 30% ما يدفعه إذا واظب على إعداد وجباته في البيت.

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