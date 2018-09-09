"السيسى": "أنا منكم وعارف الوضع"

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل لجنة لفحص وضع الكباري التى مر على إنشائها 10 سنوات، قائلا: "أنا منكم وعارف الوضع"، موجهًا الشكر لكل المشاركين في مشروعات الطرق، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مشروعات جديدة.

وأشار "السيسي"، خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق الجديدة، اليوم الأحد إلى أنه يجب إزالة ورد النيل الموجود في الترع والمصارف، مشيرًا إلى أنها تستهلك كميات من المياه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة من رئيس الوزراء، ووزراء النقل، والإنتاج الحربي، والبترول، والكهرباء، والدفاع افتتاح مشروع الدائري الإقليمي.

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