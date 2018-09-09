» نعاس النهار يدل على أعراض مرض خطير

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وكالات- الدويني فولي

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أكد باحثون أن الناس الذين يشكون من النعاس المتكرر إلى يميلون للإصابة بمرض الزهايمر أكثر بثلاث مرات من أولئك الذين نادرًا ما يشعرون بالنعاس أثناء النهار.

وقال باحثون في جامعة جونز هوبكنز إن النعاس أثناء النهار لدى كبار السن قد يكون أحد أعراض مرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أدلة على أن النوم السيئ في الليل يؤدي إلى الخرف.

وقال الأستاذ المساعد في قسم الصحة العقلية في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، آدم سبير إن العوامل مثل النشاط العقلي والتمارين والنظام الغذائي عوامل مهمة للوقاية من مرض الزهايمر، ويمكننا أن نضيف إلى هذا النوم الصحي".

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء قاموا بدراسات على الآلاف من المتطوعين منذ عام 1958 ليصلوا إلى هذه النتيجة، وخضع الناس فى سنوات مختلفة للفحص الطبي والاختبار.

وقال الخبراء إن الأشخاص الذين يشكون من النعاس المتكرر، يميلون للإصابة بمرض الزهايمر أكثر بثلاث مرات من أولئك الذين نادرًا ما يشعرون بالنعاس أثناء النهار، حسب Eurekalert .

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