» وزيرة: أعشق محمد صلاح بجنون

09 سبتمبر 2018 - 12:49 م

قالت ماجدولين الشارني وزير الشباب والرياضة في تونس: شرفت بحضور مؤتمر شباب العالم في مصر بتكليف من الرئيس التونسي، فالبلدان تربطهما علاقة قوية جدًا.

وأضافت "الشارنلى" في حوار أجرته معها "الوطن": أعشق محمد صلاح بجنون، ومعجبة للغاية بدوره في خدمة المجتمع وكل لاعب كرة بمثابة حلم في المناطق المهمشة المحرومة.

وعن الضوابط والآليات التى وضعتها لعودة الجماهير في تونس، قالت إن هذا الملف من ضمن أولويات وتوصيات رئيس الجمهورية، وبالفعل بدأنا فى إعادة الجماهير للملاعب من خلال الاستماع لرؤيتهم وآرائهم وكانت البداية بحضور 20% من سعة الاستاد ووصلنا إلى 70% بينما يسمح بالحضور لجميع الجماهير فى مباريات الأندية الدولية والمنتخب الوطنى.

ولمواجهة ظاهرة العنف والشغب بالملاعب، قالت القانون هو الفيصل، وقد حددنا أماكن محددة للعائلات وللعضو النسائى كما قمنا بمراجعة أعمار الجماهير من 16: 18 سنة على أن يحمل بطاقة هوية ومن هو دون تلك السن يحضر المباريات مع مرافق لضمان سلامته.