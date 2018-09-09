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مراكز المنيا تتابع صيانة وسلامة المعدات استعدادًا لمواجهة السيول

قبلي وبحري

مواجهة السيول بالمنيا
ارشيفية

جمال زكى

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كلف اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول وإعداد دراسة تحليلية كاملة للأماكن التي يتوقع حدوث أى ظرف عرضي بها خلال موسم الشتاء القادم سواء سيول أو أى أزمة طقسية والمرور المستمر على كل مخرات السيول والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة إمكانيات المحافظة من قبل الوحدات المحلية سواء المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهري مع إجراء صيانة دورية بها ومراجعة كل وسائل الإعاشة التي يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة) بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.


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