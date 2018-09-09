» بالفيديو.. صعيدي يقاطع الرئيس.. ماذا قال له؟

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الطرق

الرئيس

السيسي

المحافظات

الكبارى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة الطريق في المحافظات لافتًا إلى أن الأمر ليس سهلاً لكن بالمجهود لا توجد صعوبات قائلاً: شبكة الطرق بالمحافظات تتطلب رفع كفاءتها وإلا أبقى أنا مش واخد بالى.. أنا واخد بالى كويس.

وأشار خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق الجديدة، اليوم الأحد إلى أن رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المحافظات تتطلب 16 مليار، فإحنا عاوزين أكتر من الرقم ده مرة واتنين وتلاتة، حتى يجد المواطن طريقًا مناسبًا.. وده مش موجود.. ولو قلتوا لى موجود هبقى سعيد".

فيما قاطعه أحد الشباب قائلًا: "أهالى قنا يبعثون لك بالتحية"، فيما قال الرئيس: "لو عاوزين تحيونى ارفعوا كفاءة شبكة الطرق بتاعتكم".

وقال أحد المواطنين إن الطرق متهالكة، ليعلق الرئيس: "متهالكة يعنى عدمان العافية وأنا بقول الكلام  ليكم كلكم.. إحنا واخدين بالنا.. بس حجم المطلوب لرفع كفاءة هذه الطرق ضخم جدًا".

وأشار الرئيس إلى أن حجم المطبات الصناعية الموجودة بالمحافظات معيق للحركة ومؤذ لأن مواصفاته غير جيدة، معقبًا: "تكلمنا قبل كدا عن مسابقة للجامعات والمدارس قبل العام الدراسى الجديد".
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