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في المنيا

إجراءات استباقية لمواجهة "مرض الفاشيولا"

قبلي وبحري

مديرية الصحة بالمنيا
ارشيفية

جمال زكى

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كلف اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة بالبدء في تنفيذ حملات وقائية وتوعوية لمواجهة انتشار المرض الطفيلي (الفاشيولا) أو ما يسمى بالدودة الكبدية، والذي ظهر بعدد من المحافظات، تنفيذا لتوجيهات مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية للمرض من خلال فحص البراز لاكتشاف حالات الدودة الكبدية (الفاشيولا) بوحدات الرعاية الأساسية بالريف والحضر ولتلاميذ المدارس وعلاج جميع المصابين فور ظهور نتيجة الفحص مجانًا بعقار (الترايكلا بندازول ذي) الجرعة الواحدة، حيث ثبتت فاعليته في علاج الدودة الكبدية للإنسان وسجل بوزارة الصحة والسكان، كما أوصت باستخدامه في علاج مرض الفاشيولا (الدودة الكبدية) منظمة الصحة العالمية ومكافحة العائل الوسيط "قواقع الليمنيا" بالمجارى المائية باستخدام مبيدات القواقع والطرق البيولوجية.

كما شددت المديرية على ضرورة التوعية الصحية للمواطنين بكيفية الوقاية من الإصابة بالمرض وأعراضه ومضاعفاته بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتشمل التوعية ضد غسل الخَضراوات الطازجة بالترع والمصارف ومشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مشروعها القومي في مكافحة الدودة الكبدية (الفاشيولا) بين الحيوانات باستخدام العلاج الجماعي للحيوانات بعقار فاسينكس بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والعمل مع الجهات المعنية على الامتناع عن استيراد حيوانات من الدول التي تعاني من مرض الدودة الكبدية في الحيوانات.

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