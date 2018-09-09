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علاء جانب يصدر ديوانه الشعرى الأول "السكوت"

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علاء جانب
علاء جانب

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معرض القاهرة الدولي

أمير الشعراء

علاء جانب

السكوت

وقع بالأمس الدكتور علاء جانب عقد ديوانه الأول لهذا العام والذي يحمل اسم السكوت مع دار الهدف للنشر والتوزيع للمشاركة به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 .

ويعد جانب الشاعر المصري الوحيد الذي حصل على لقب أمير الشعراء من خلال مسابقة أمير الشعراء لموسمها الخامس عام 2013 والتي تقام بالإمارات العربية المتحدة وهي الجائزة الأكبر في العالم في مجال الشعر العربي الفصيح.

من جانبه أكد محمود عبد الظاهر البكري مدير أعمال جانب أنه ستعد قريبًا للإعلان عن موعد توقيع عقد ديوانه الثاني لهذا العام للمشاركة به أيضا في معرض الكتاب القادم 2019 والذي يحمل اسم «لم يفهموك» مع دار نشر أخري لإعطاء الفرصة لأكثر من دار نشر للمشاركة في تنشيط الحركة الشعرية بأفكار مختلفة لكل دار نشر.

كما أكد أن «جانب» يستعد هذا العام للقيام بأمسيات شعرية ضخمة في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم مواهب شعرية حقيقية تستحق التواجد على الساحة الأدبية.

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