  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
تذكرة المترو

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو

النفيسي : الآن بدأت الحرب

النفيسي: الآن بدأت الحرب

حجاب : بشار في أسوأ أيامه

حجاب: بشار فى أسوأ أيامه

جريمة

العثور على 5 أشخاص مذبوحين من أسرة واحدة بالشروق

ريال مدريد

كارثة بـ500 مليون يورو تهدد الريال.. هذه هي الأسباب

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

المرسى

خبير يكشف تفاصيل صادمة عن الخريطة الإعلامية الجديدة

السيسي فى الافتتاح المشروعات

السيسى: "هتقولي أجيب فلوس منين.. هقولك وأنا بجيبها منين؟

مسئول بارز بـ«القاعدة» يكشف علاقة الحركة بالمخابرات الألمانية

300 وثيقة سرية تكشف علاقة إيران بالقاعدة

محمد صلاح

بهذه الطريقة احتفل ليفربول بهدفي صلاح في النيجر

في 6 أكتوبر..

عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية

قضايا وحوادث

مشنقة
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طلاق وخلع.. بسبب الإخوان

#

انتحار ربة منزل حرقا بسبب خلافات زوجية بأسيوط

#

يجبرشقيقته علي مغادرة المنزل بطريقة وحشية

#

شاب ينتحر بسبب خلافات مع والده في المحلة

وزير الداخلية

انتحار

6 أكتوبر

خلافات زوجية

عامل جراج

انتحر عامل بجراج بالسادس من أكتوبر بسبب خلافات زوجية أسرت عن ترك الزوجة للمنزل لخلاف بينهما على عدم الإنجاب وسوء الحالة المادية لهما.

تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغًا من الأهالي بانتحار شخص بشقته، وبإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ، وأفادت التحريات التي أجراها العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر ثان، بأن المتوفى يدعى "عبد الفتاح. ج"، 24 سنة، عامل بجراج، وعثر على جثته بشقته بالطابق الرابع معلقًا من رقبته بإيشارب حريمي مربوط ببروز بأحد جوانب دولاب غرفة النوم ويرتدي ملابسه كاملة.

وناقش ضباط مباحث أكتوبر ثان برئاسة المقدم محمد داود، رئيس المباحث، كلا من زوجة المتوفى ووالدها وشقيقه وجاره، وأفادت الزوجة بوجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب الإنجاب وضيق المعيشة، وأنها أثناء تحضيرها الطعام حدثت مشادة كلامية بينهما قامت على أثرها بترك المنزل وتوجهت للإقامة بمنزل والدها الذي أيد أقوالها، فيما قرر جار المتوفى أنه اشتم رائحة دخان تنبعث من شقة المتوفى فقام بكسر الباب ووجد إناءً يحترق على البوتاجاز، وفوجئ به معلقًا من رقبته بغرفة النوم.

لم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في الوفاة جنائيًا، وأمر اللواء رضا العمدة بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار جديدة في وفاة السندريلا
» عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية
» شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بـ"نيولوك" جديد
» بالفيديو.. صعيدي يقاطع الرئيس.. ماذا قال له؟
» وزيرة: أعشق محمد صلاح بجنون
» "عكاشة" يكشف عن اسم برنامجه الجديد
» نعاس النهار يدل على أعراض مرض خطير
» فنادق عالمية تواجه التحرش بحيلة جديدة
» علامات بسيطة لكشف الكذابين
» شاهد.. سقوط محرج لـ"مورينيو" والجمهور: "شبه فينجر"
» أئمة مساجد ينفقون تبرعات مالية لترميم تمثال لينين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية