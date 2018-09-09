» عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية

09 سبتمبر 2018 - 01:26 م

انتحر عامل بجراج بالسادس من أكتوبر بسبب خلافات زوجية أسرت عن ترك الزوجة للمنزل لخلاف بينهما على عدم الإنجاب وسوء الحالة المادية لهما.

تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغًا من الأهالي بانتحار شخص بشقته، وبإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ، وأفادت التحريات التي أجراها العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر ثان، بأن المتوفى يدعى "عبد الفتاح. ج"، 24 سنة، عامل بجراج، وعثر على جثته بشقته بالطابق الرابع معلقًا من رقبته بإيشارب حريمي مربوط ببروز بأحد جوانب دولاب غرفة النوم ويرتدي ملابسه كاملة.

وناقش ضباط مباحث أكتوبر ثان برئاسة المقدم محمد داود، رئيس المباحث، كلا من زوجة المتوفى ووالدها وشقيقه وجاره، وأفادت الزوجة بوجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب الإنجاب وضيق المعيشة، وأنها أثناء تحضيرها الطعام حدثت مشادة كلامية بينهما قامت على أثرها بترك المنزل وتوجهت للإقامة بمنزل والدها الذي أيد أقوالها، فيما قرر جار المتوفى أنه اشتم رائحة دخان تنبعث من شقة المتوفى فقام بكسر الباب ووجد إناءً يحترق على البوتاجاز، وفوجئ به معلقًا من رقبته بغرفة النوم.

لم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في الوفاة جنائيًا، وأمر اللواء رضا العمدة بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.