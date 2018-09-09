سيلفى مركبة المريخ يثير إعجاب العالم

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وكالات - حنان حمدتو

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نشرت وكالة "ناسا" الفضائية على موقعها الإلكترونى، صورة سيلفى مثيرة للتشويق للمركبة كيوريوسيتي روفر التابعة للوكالة الفضائية.

والتقطت الصورة البانورامية بزاوية 360 درجة، للمركبة الفضائية كيوريوسيتي روفر التي تتحرك بالطاقة النووية على سطح المريخ، منذ  9 أغسطس الماضي.

وتظهر الصورة سماء كوكب المريخ المظلمة، والمناظر الطبيعية المحيطة بمركبة الفضاء "كيوريوسيتي" التي يغطيها الغبار، حيث تستقر في منطقة "فيرا روبن ريدج".

وتعد منطقة "فيرا روبن ريدج" مكانًا مثيرًا لاهتمام العلماء، حيث تتنوع فيها الخصائص الجيولوجية التي تحاول المركبة الحفر في صخورها في محاولة للتعرف على طبيعة مكوناتها وما إن كانت ملائمة للحياة أم لا.

وتحاول كيوريوستي، التي يبلغ طولها تقريبا طول لاعب كرة سلة، القيام بمهمتين أخرين للحفر، هذا الشهر، قبل الانتقال إلى موقع آخر في أكتوبر المقبل.

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