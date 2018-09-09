مجلس القضاء يعتمد حركة تنقلات المحامين العموم بالنيابة

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اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، حركة انتقالات النيابة بدرجات محامي عام أول ومحامي عام على مستوى الجمهورية، والتي ضمت 90 من العاملين بمختلف قطاعات النيابة العامة.

وتضمنت الحركة نقل وترقية 7 من المحامين العموميين الأول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 من المحامين العموم إلى دائرة مكتب النائب العام.

كما تضمنت الحركة نقل وترقية 26 من المحامين العموميين الأول إلى النيابات الكلية، ونيابات شئون الأسرة، والأموال العامة بعدة دوائر بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان".

وشملت الحركة نقل وترقية 40 من المحامين العموميين، إلى عدد من نيابات الاستئناف والنيابات الجزئية والكلية والأسرة ونيابات المرور بعدة دوائر بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، الغربية، والقليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وقنا).

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