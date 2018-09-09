الأزهر يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي

09 سبتمبر 2018 - 01:57 م

عقد وكيل الوزارة فضيلة الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المنطقة، مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية، وذلك لبحث الاستعدادات الكاملة بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2018م.

تناول الاجتماع نقاط عديدة منها أهمية سد عجز المعاهد لضمان حسن سير العملية التعليمية داخل معاهد المنطقة، عن طريق الندب الداخلى، بحيث يتم الندب لأقرب معهد أو أقرب إدارة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة الانتهاء من عمليات الندب قبل بدء العام الدراسي، حيث يحظر على مديرى الإدارات التعليمية بعدم النقل أو الندب أثناء العام الدراسى، حرصا على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.





ووجه فضيلته بضرورة التواصل بين مديرى الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة الكاملة بالمعاهد والأمن والسلامة، حفاظا على سلامة الطلاب والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.





كما تناقش الديب حول المعوقات التى تم طرحها خلال الاجتماع والتى قد تؤثر على العملية التعليمية، والوقوف علي حلها بكل السبل والإمكانات المتاحة، وأكد أنه سيتم توفير كل احتياجات المعاهد وفق الإمكانات المتاحة.



