  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منى المذبوح

دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

صلاح وراموس

«راموس»: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب «صلاح»

"الجنايات" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

البنك المركزى

إجازة رسمية بالبنوك الثلاثاء المقبل

بالفيديو.. وزارة الدفاع تنشر «الشعب ينتصر»

نص تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة العام الهجرى الجديد

معرض

مصر تنظم معرضًا للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

تذكرة المترو

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو

النفيسي : الآن بدأت الحرب

النفيسي: الآن بدأت الحرب

حجاب : بشار في أسوأ أيامه

حجاب: بشار فى أسوأ أيامه

في البحرالاحمر..

الأزهر يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي

قبلي وبحري

صورة الشيخ
ارشيفية

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

كاريكاتير اليوم من «المصريون»

#

أسعار الأدوات المدرسية.. نار.. والمصريون: ارحمونا

#

الأزهر يصرف شهرًا إضافيًا لمستحقي الزكاة

#

البحرالأحمر ترفع حالة الطوارئ لأعياد الربيع

عقد وكيل الوزارة فضيلة الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعًا  موسعًا بديوان عام المنطقة، مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية، وذلك لبحث الاستعدادات الكاملة بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2018م.

تناول الاجتماع نقاط عديدة منها أهمية سد عجز المعاهد لضمان حسن سير العملية التعليمية داخل معاهد المنطقة، عن طريق الندب الداخلى، بحيث يتم الندب لأقرب معهد أو أقرب إدارة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة الانتهاء من عمليات الندب قبل بدء العام الدراسي، حيث يحظر على مديرى الإدارات التعليمية بعدم النقل أو الندب أثناء العام الدراسى، حرصا على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

ووجه فضيلته بضرورة التواصل بين مديرى الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة الكاملة بالمعاهد والأمن والسلامة، حفاظا على سلامة الطلاب والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

كما تناقش الديب حول المعوقات التى تم طرحها خلال الاجتماع والتى قد تؤثر على العملية التعليمية، والوقوف علي حلها بكل السبل والإمكانات المتاحة، وأكد أنه سيتم توفير كل احتياجات المعاهد وفق الإمكانات المتاحة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك
» سجن ضابط وطبيب 15 عامًا بتهمة حيازة 7 آلف قرص مخدر بالغربية
» تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف
» التعليم: قبول 13 ألفًا و240 طالبًا وطالبة بالمدارس اليابانية
» القوى العاملة تحذر العمال المصريين من السفر للأردن
» انتحار عامل بسبب ظروف المعيشة بالقليوبية
» "دير شبيجل": الحكم بالإعدام على 75 شخصًا أمر "مخزي"
» نص تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة العام الهجرى الجديد
» أسرار جديدة في وفاة السندريلا
» عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية
» شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بـ"نيولوك" جديد

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية