تسريبات "الجبلاية" تعيد أزمة "صلاح" للصفر

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صلاح

فراعنة

اتحاد كرة

جبلاية

على الرغم من تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحل الأزمة الدائرة بين اللاعب محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي واتحاد الكرة المصرى "الجبلاية"، إلا أنه على ما يبدو أن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من تحقيق الفراعنة فوزًا غاليا فى مباراة أمس أمام النيجر.  

وذلك بعدما سرب مسئولو الجبلاية، معلومات تتعلق بتحايل اللاعب على أفراد الأمن المكلفين بحراسته، فضلا عن لجوئه إلى زميله بغرفة الإقامة محمد هانى خلال معسكر المنتخب الأخير، لمساعدته فى تمرير زيارات أصدقائه.

وكان اتحاد الكرة أبلغ إدارة الفندق بمنع الزيارات لغرفة محمد صلاح، لتجنب الأزمات التى كانت تحدث فى السابق والتى اشتكى منها اللاعب الدولى فى خطاب رسمى أرسله وكيله قبل حضوره لمعسكر مباراة النيجر، وبالتالى تم منع أصدقائه من الدخول إليه، قبل أن يلجأ لدخولهم عن طريق محمد هانى زميله فى الغرفة

بالإضافة إلى تعنيف "صلاح" لأفراد الأمن المكلفين بحراسته، بعدما حاولوا منع الجماهير من التقرب إليه، إلا أنهم فوجئوا بان اللاعب يرغب في التقاط الصور التذكارية معهم.

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