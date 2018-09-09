» أسرار جديدة في وفاة السندريلا

09 سبتمبر 2018 - 01:59 م

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية كلاً من عماد يسري محمد، نادية يسرى فاضل من أصدقاء الفنانة الراحلة سعاد حسنى، ليكشفا مفاجآت جديدة عن الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة، خاصة أنهما كانا أصحاب المنزل الذى أقامت فيه الراحلة فى بريطانيا.

وتوفيت الفنانة الراحلة في ظروف غامضة بلندن، في 21 يونيو 2001، تاركة وراءها تاريخًا طويلًا لا يمكن نسيانه.

ووقع خبر رحيل السندريلا كالصاعقة على رؤوس الجميع، لكن الغريب ما فعلته "نجاة"، حيث ذكر ابن شقيقها في تصريحات صحفية: "بعد موتها على طول طلعت نجاة في حفلة بالرغم من أنها كانت مختفية عن الأنظار، وفجأة اعتزلت وارتدت الحجاب ودخلت في قوقعة وأصبحت أكثر تقربًا من الله".

وفسّر الكاتب محمود مطر، ذلك بقوله: "نجاة دخلت في حالة اكتئاب بعد موت سعاد ليس بسبب حزنها عليها، ولكن لأنها شعرت بالذنب تجاهها، فأصبحت أكثر شكا ووسوسة وترددًا في اتخاذ القرارات".