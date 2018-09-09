حجاب: بشار فى أسوأ أيامه

09 سبتمبر 2018 - 02:00 م

قال رياض حجاب، المنسق العام السابق للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، إن انتصار نظام بشار الأسد، بات مستبعدًا، مؤكدًا أن روسيا ستدرك عاجلا أم آجلا، أنها أخطأت، وأنه لا يستحق الدعم.

وأضاف حجاب من خلال عدة مقاطع من مقابلة متلفزة مع قناة "الجزيرة" عبر حسابه على "تويتر" أن النظام ليس له إمكانية ولا العدد ولا المقدرة العسكرية للسيطرة على "إدلب".

وأكد أن الجميع، وحتى بشار الأسد وقياداته يعرفون أنهم تحت حماية ووصاية القوات الخاصة الروسية، حتى الأركان في دمشق تحت حماية القوات الروسية.

وعن الاعتقاد أن بشار الأسد قد انتصر، قال حجاب: "هناك مظاهر الضعف الشديد في بنية الدولة السورية الآن، هناك تفشي لظواهر غير مقبولة وغير معقولة مثل حالة الفوضى الموجودة في المناطق التابعة للنظام، إضافة إلى التصفيات ما بين الميليشيات وما بين قوات النظام.

وأوضح أن أكثر من 40 ضابطا وعنصرا قتلوا في سوريا، وكلهم مناصب عليا، لافتا إلي أن النظام يعيش في أسوأ حالاته، إضافة إلى أن روسيا تعمل على حل الميليشيات التابعة للنظام مثل التابعة للمخابرات الجوية وعددها بالآلاف.

كما أشار إلى أن روسيا ستدرك عاجلا أم آجلا أن الأسد لا يستحق كل هذا الجهد وكل هذا الدعم؛ لأنها أخطأت بدعم بشار وتثبيت حكمه، فهناك مسلسل كامل من الفشل والتردي لوضع النظام، الذي يهتم بمصالحه الخاصة حتى على حساب طائفته.

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