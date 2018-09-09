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حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو

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تذكرة المترو
تذكرة المترو

عمرو محمد-متابعات

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حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجدل حول الأخبار المتداولة بشأن رفع تذكرة المترو للمرة الثالثة على التوالى.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بعد التواصل مع مركز وزارة النقل، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تجر أي استطلاع للرأي في الوقت الحالي لمعرفة رأي الجمهور في مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو.

وأشارت إلى أن الوزارة في الوقت ذاته لا توجد نية لديها على الإطلاق لإجراء أي تعديل أو تحريك في سعر تذكرة مترو الأنفاق في الوقت الحالي.

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