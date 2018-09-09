بالفيديو.. محمود سعد يروى موقفا غريبا لـ"شاهين"

09 سبتمبر 2018 - 02:15 م

كشف الإعلامي محمود سعد، عن موقف غريب للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين مع أهالي "جزيرة الدهب".

وقال "سعد" من خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار"، يوسف شاهين كان قد سمع أن أحد المسئولين الكبار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يريد أن يحول "جزيرة الدهب" لمشروع استثماري ويطرد الأهالي منها.

وأضاف "سعد"، أن يوسف شاهين اتصل به الساعة 9 صباحًا وأخبره بأنه سيمر عليه ليأخذه لمقر "جزيرة الدهب"، لافتا إلى أنه فوجئ بوجود مصورين برفقة المخرج العالمي.

وتابع "سعد": "بالفعل توجهنا لجزيرة الدهب، ويوسف شاهين قال للأهالي محدش هيقدر ياخد منكم الجزيرة، وعملنا موضوع في مجلة صباح الخير، وتم وقف المشروع حتى الآن".

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