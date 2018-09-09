  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
تذكرة المترو

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو

النفيسي : الآن بدأت الحرب

النفيسي: الآن بدأت الحرب

حجاب : بشار في أسوأ أيامه

حجاب: بشار فى أسوأ أيامه

جريمة

العثور على 5 أشخاص مذبوحين من أسرة واحدة بالشروق

ريال مدريد

كارثة بـ500 مليون يورو تهدد الريال.. هذه هي الأسباب

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

أردوغان ينشر رسالة لأرطغرل ..تعرف عليها

المرسى

خبير يكشف تفاصيل صادمة عن الخريطة الإعلامية الجديدة

السيسي فى الافتتاح المشروعات

السيسى: "هتقولي أجيب فلوس منين.. هقولك وأنا بجيبها منين؟

مسئول بارز بـ«القاعدة» يكشف علاقة الحركة بالمخابرات الألمانية

300 وثيقة سرية تكشف علاقة إيران بالقاعدة

محمد صلاح

بهذه الطريقة احتفل ليفربول بهدفي صلاح في النيجر

بالفيديو.. محمود سعد يروى موقفا غريبا لـ"شاهين"

آخر الأخبار

بالفيديو.. لماذا اختفى محمود سعد؟
الاعلامي محمود سعد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

#

«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

#

فيديو.. محمود سعد: "انتبهوا"

#

محمود سعد يلقى أحد أفراد فريق عمله فى النيل

حسني مبارك

النهار

محمود سعد

يوسف شاهين

كشف الإعلامي محمود سعد، عن موقف غريب للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين مع أهالي "جزيرة الدهب".

وقال "سعد" من خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار"، يوسف شاهين كان قد سمع أن أحد المسئولين الكبار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يريد أن يحول "جزيرة الدهب" لمشروع استثماري ويطرد الأهالي منها.

وأضاف "سعد"، أن يوسف شاهين اتصل به الساعة 9 صباحًا وأخبره بأنه سيمر عليه ليأخذه لمقر "جزيرة الدهب"، لافتا إلى أنه فوجئ بوجود مصورين برفقة المخرج العالمي.

وتابع "سعد": "بالفعل توجهنا لجزيرة الدهب، ويوسف شاهين قال للأهالي محدش هيقدر ياخد منكم الجزيرة، وعملنا موضوع في مجلة صباح الخير، وتم وقف المشروع حتى الآن".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار جديدة في وفاة السندريلا
» عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية
» شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بـ"نيولوك" جديد
» بالفيديو.. صعيدي يقاطع الرئيس.. ماذا قال له؟
» وزيرة: أعشق محمد صلاح بجنون
» "عكاشة" يكشف عن اسم برنامجه الجديد
» نعاس النهار يدل على أعراض مرض خطير
» فنادق عالمية تواجه التحرش بحيلة جديدة
» علامات بسيطة لكشف الكذابين
» شاهد.. سقوط محرج لـ"مورينيو" والجمهور: "شبه فينجر"
» أئمة مساجد ينفقون تبرعات مالية لترميم تمثال لينين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية