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في قضية "فض رابعة":

"دير شبيجل": الحكم بالإعدام على 75 شخصًا أمر "مخزي"

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علا خطاب

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إعدام

دير شبيجل

فض رابعة

مرسى

وصفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، حكم محكمة مصرية بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامية بـ"فض اعتصام رابعة" بـ"المخزي"، موضحة أن كثيرًا من المنظمات الحقوقية أدانت الحكم، وفق زعمها.

وقضت محكمة مصرية بإعدام 75 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، والسجن المؤبد (25 عامًا) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم،  مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.

وبدورها، قالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: "ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارًا تحت أي ظروف".

وفضت قوات الشرطة اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس عام 2013، وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بمحمد مرسي.

وأدانت بونعيم الحكم على المصور الصحفي شوكان بالسجن لخمس سنوات، بسبب ما وصفته أنه فقط "أداء وظيفته كمصور صحفي، كان يعمل على توثيق ما رآه في ذلك اليوم".

واختتم بيان العفو الدولية بالتأكيد على أن المنظمة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط، وتحت أي ظروف.

ومن المتوقع الإفراج عن شوكان، إذ أنه ظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات.

وقضت المحكمة بسجن أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضًا 22 حدثا دون الثامنة عشرة.

كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.

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