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عرفات:

حالات الوفاة على الطرق انخفضت من 33 لكل مائة ألف كيلو إلى 26 شخصًا

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عرفات
عرفات

وكالات - حنان حمدتو

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ازهر البحرالاحمر.

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن أن حالات الوفاة على الطرق انخفضت  من 33 لكل مائة ألف كيلو إلى 26، موضحًا أنه في عام 2014 كانت مصر في المركز 118 على العالم في جودة الطرق وقفزنا من خلال المشروع القومي للطرق والتخطيط الجيد إلى المركز 75 والبنية التحتية للموانئ، وقفزنا من المركز 66 إلى 141 وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال تقرير التنافسية الدولية.

 وأضاف عرفات، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي، لمشروعات محاور النيل، والدائري الإقليمي، اليوم ، أن مصر قفزت أيضًا في جودة امتدادات الكهرباء من المركز 121 على العالم إلى المركز 63 وعلى حساب البنية التحتية بالكامل.

وأوضح  أن ما تم إنفاقه من عام 2014 إلى 2018 في مجال الطرق والكباري بوزارة النقل وبالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان في مجال الطرق والكباري، وما تم إنجازه كان 32 مليار جنيه، وتتلخص في 900 كيلو من الطرق الجديدة، وتطوير الطرق بالكامل بلغ حوالي 19 مليار، وتطوير كامل لشبكات الطرق الحالية حوالي 2000 كيلو بتكلفة 6 مليارات جنيه، ولأول مرة في السنوات الماضية ننشئ 6 محاور على النيل، تضيف 75 كيلو بتكلفة 3.7 بالإضافة إلى كباري علوية بتكلفة 3.3 في الكباري التي تمر على السكة الحديدة والطرق الرئيسية وأشهرهم طريق القاهرة السويس.

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