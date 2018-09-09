النفيسي : الآن بدأت الحرب

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قال الكاتب والمفكر الإسلامي عبد الله النفيسي إن قصف الروس للمستشفيات داخل محافظة إدلب السورية يعتبر بداية للحرب قبل التدخل البري.

وأضاف النفيسي في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر": الآن بدأت مقدمات حرب حقيقية في إدلب،  طريقة الروس يقصفون كل المشافي قبل الهجوم البري، حيث تم قصف  مشفى (اللطامنة) وإخراجه من الخدمة، وأن  اللافت للنظر انسحاب الإيرانيين من جبهات إدلب باتجاه البادية على إثر خلاف روسي إيراني.

وأوضح أن الخلاف بدأ في طهران إذ رفض الروس (لأسباب إستراتيجية ودولية) أن يعطوا الإيرانيين موافقتهم على بقاء إيران في سوريا بعد أن تهدأ الأمور.

وأشار إلي أن التوتر الروسي الإيراني قد لوحظ بوقوع اشتباكات روسية -  إيرانية في منطقة  الساحل، حيث اعتقل الروس عناصر إيرانية وبعض الشبيحة.

كما أوضح النفيسي في تغريداته أن استئناف القصف بالبراميل المتفجرة لقرى إدلب وهدم البيوت على ساكنيها من المدنيين العُزَّل والنساء والأطفال يشير إلى أن (قمة طهران) كانت كذبة إعلامية وأن الأمور سوف تتعقد في إدلب وحمام الدم هناك غير بعيد.

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