» نص تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة العام الهجرى الجديد

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هنأت القوات المسلحة برئاسة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1440هـ.

وإلي نص التهنئة:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،،

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة ،،

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.

حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذة المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة .


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