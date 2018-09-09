» القوى العاملة تحذر العمال المصريين من السفر للأردن

09 سبتمبر 2018 - 02:51 م

حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المواطنين المصريين، الراغبين في السفر إلى الأردن للعمل، بأن الاستقدام موقوف حاليًا، لافتا إلى أن هناك عقود عمل مزورة ظهرت مؤخرًا من جانب شركات وهمية، ويدفع المواطن مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول على العقد الذي يتضح فيما بعد أنه مزور.

وناشد الوزير المواطنين المصريين الذين يحصلون على عقود عمل بالأردن، أو أي دولة عربية أو أجنبية بضرورة مراجعة وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، للتأكد من صحتها حتى يتجنبوا ممانعتهم أمنيًا من الدخول عبر المنافذ .

تلقى الوزير تقريرًا عاجلاً عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان بذلك، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري إلى أن هناك عمليات نصب علي العمالة المصرية ظهرت أخيرًا بشكل كبير، وذلك من خلال شركات وهمية، حيث من المعلوم أن الاستقدام بالأردن موقوف حاليًا.

وقال إنه ظهر علي وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شركات تدعي إن لديها عقود للاستقدام في الأردن برغم توقف هذا الاستقدام، وفي النهاية يتعرض الموطن المصري للنصب بطرق عديدة ووقوعه في شباك السماسرة وتجارة العقود المضروبة.