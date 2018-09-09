» التعليم: قبول 13 ألفًا و240 طالبًا وطالبة بالمدارس اليابانية

09 سبتمبر 2018 - 03:04 م

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن 34 مدرسة مصرية يابانية بـ19 محافظة، ستدخل الخدمة في 22 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى قبول 13 ألفًا و240 طالبا وطالبة بهذه المدارس بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، على أن يجري إعلام أولياء الأمور اليوم أو الغد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، حول استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، في 22 سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قبلت 700 معلم ومعلمة للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، بخلاف الوكلاء والإداريين، لافتا إلى أن هناك شركة تابعة للوزارة ستدير المدارس اليابانية بنظام جديد تماما مختلف عن نظام الوزارة في إدارة المدارس الأخرى”.

وعن سبب عدم افتتاح 45 مدرسة قال شوقي: “عند فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، سلمتنا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 40 مدرسة فقط، بعدها لاحظنا ضعف إقبال على بعض المدارس بسبب موقعها الجغرافي، فقرر الرئيس تأجيل بدء الدراسة بها ومراعاة أماكن المدارس في المراحل المقبلة".