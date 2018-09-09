مصر تنظم معرضًا للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

09 سبتمبر 2018 - 03:06 م

تنظم وزارتا الدفاع والإنتاج الحربى وشركة "CLARION EVENTS " الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX-2018"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم المهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية.